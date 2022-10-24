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Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Россию на трёхсторонний саммит

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Российский президент Владимир Путин пригласил президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна в Россию на трёхсторонний саммит.
Путин пригласил Алиева и Пашиняна в Россию на трёхсторонний саммит
  • РИА Новости

Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства. 

Она сообщила, что на саммите планируется обсудить весь комплекс трёхсторонних и двусторонних вопросов.

Также в министерстве отметили, что Москву «беспокоят тревожные тенденции, набирающие обороты в Закавказье, куда Запад явно пытается перенести отработанные на Украине конфронтационные схемы».

14 октября министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым в Астане.

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