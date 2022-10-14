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Лавров начал встречу с главами МИД Армении и Азербайджана

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров начал встречу с главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым в Астане.
Лавров начал встречу с главами МИД Армении и Азербайджана
  • РИА Новости

Он отметил, что планирует обсудить с министрами реализацию договорённостей лидеров трёх стран от 2020 и 2021 года, чтобы понять, «как двигаться дальше».

«Исходя из того, что время бежит быстро, события развиваются достаточно стремительно, я считаю, что сегодня очень удобный повод пообщаться на эту тему», — цитирует его РИА Новости.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Азербайджан и Армения достигли договорённостей по принципиальным пунктам мирного договора.

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