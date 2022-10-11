МИД Турции: Баку и Ереван достигли договорённостей по пунктам мирного договора
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«По принципиальным пунктам — их было пять — достигнута договорённость. Сюда входит признание территориальной целостности друг друга, демаркация границ и т. д. Осталось только их реализовать», — цитирует его РИА Новости.
Также он добавил, что процесс нормализации отношений Анкары и Еревана и переговоры Баку и Еревана по мирному договору не могут протекать отдельно друг от друга.
Ранее сообщалось, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу в чешской столице на полях саммита Европейского политического сообщества.