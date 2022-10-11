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МИД Турции: Баку и Ереван достигли договорённостей по пунктам мирного договора

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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью телеканалу TVnet заявил, что Азербайджан и Армения достигли договорённостей по принципиальным пунктам мирного договора.
МИД Турции: Баку и Ереван достигли договорённостей по пунктам мирного договора
  • globallookpress.com
  • © Annette Riedl/dpa

«По принципиальным пунктам — их было пять — достигнута договорённость. Сюда входит признание территориальной целостности друг друга, демаркация границ и т. д. Осталось только их реализовать», — цитирует его РИА Новости.

Также он добавил, что процесс нормализации отношений Анкары и Еревана и переговоры Баку и Еревана по мирному договору не могут протекать отдельно друг от друга.

Ранее сообщалось, что турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, азербайджанский лидер Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян провели встречу в чешской столице на полях саммита Европейского политического сообщества.

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