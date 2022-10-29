Пашинян заявил о готовности заложить в Сочи основу мирного договора с Азербайджаном

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов принять и подписать в Сочи 31 октября на встрече с президентами России и Азербайджана Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым документ, который ляжет в основу мирного договора с Азербайджаном.

Об этом он заявил на съезде партии «Гражданский договор».

«На встрече в понедельник в Сочи я готов принять официально и, если требуется, подписать в формате трёхстороннего заявления документ о достижении согласия на основе 15 пунктов», — цитирует его РИА Новости.

Как он пояснил, это значит, что он готов принять соответствующий документ в качестве основы для подписания мирного договора между Ереваном и Баку.

Ранее Пашинян заявил, что готов подписать в Сочи документ, чтобы мандат российских миротворцев был продлён на десять или 15 лет.