Пашинян заявил о готовности заложить в Сочи основу мирного договора с Азербайджаном
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Об этом он заявил на съезде партии «Гражданский договор».
«На встрече в понедельник в Сочи я готов принять официально и, если требуется, подписать в формате трёхстороннего заявления документ о достижении согласия на основе 15 пунктов», — цитирует его РИА Новости.
Как он пояснил, это значит, что он готов принять соответствующий документ в качестве основы для подписания мирного договора между Ереваном и Баку.
Ранее Пашинян заявил, что готов подписать в Сочи документ, чтобы мандат российских миротворцев был продлён на десять или 15 лет.