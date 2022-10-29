Пашинян заявил о готовности продлить мандат российских миротворцев на 10 или 15 лет

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что готов подписать в Сочи документ, чтобы мандат российских миротворцев был продлён на десять или 15 лет.

Об этом он заявил на съезде партии «Гражданский договор».

«Мы хотим, чтобы российские миротворцы продолжили свою миссию. Я готов подписать в Сочи документ, чтобы мандат миротворцев был продлён на десять, 15 или 20 лет», — цитирует его ТАСС.

Ранее сообщалось, что по инициативе России 31 октября в Сочи состоятся трёхсторонние переговоры с участием российского и азербайджанского президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна.