Пашинян заявил о готовности продлить мандат российских миротворцев на 10 или 15 лет
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Об этом он заявил на съезде партии «Гражданский договор».
«Мы хотим, чтобы российские миротворцы продолжили свою миссию. Я готов подписать в Сочи документ, чтобы мандат миротворцев был продлён на десять, 15 или 20 лет», — цитирует его ТАСС.
Ранее сообщалось, что по инициативе России 31 октября в Сочи состоятся трёхсторонние переговоры с участием российского и азербайджанского президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна.