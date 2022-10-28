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Пашинян: Армения согласна работать над урегулированием с Азербайджаном на принципах России

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Ереван готов работать над урегулированием с Баку на предложенных Россией принципах.
Пашинян: Армения согласна работать над урегулированием с Азербайджаном на принципах России
  • РИА Новости

«Армения в начале сентября дала согласие работать на основе базовых принципов и параметров установления межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном, представленных Россией, и готова подтвердить это в Сочи», — приводит РИА Новости слова Пашиняна.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что встреча лидеров России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, а также премьер-министра Армении Никола Пашиняна готовится.

Также в середине октября министр иностранных дел России Сергей Лавров провёл встречу с главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым в Астане.

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