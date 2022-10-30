Представитель НАТО Лунгеску призвала Россию возобновить участие в зерновой сделке
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Об этом сообщает Reuters.
Она отметила, что сделка позволила снизить мировые цены.
Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.
При этом глава Минобороны Турции Хулуси Акар продолжил переговоры со сторонами по ситуации с зерновой сделкой.