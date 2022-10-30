Представитель НАТО Лунгеску призвала Россию возобновить участие в зерновой сделке

Представитель НАТО Оана Лунгеску призвала российскую сторону срочно возобновить участие в зерновой сделке.

Об этом сообщает Reuters.

Она отметила, что сделка позволила снизить мировые цены.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

При этом глава Минобороны Турции Хулуси Акар продолжил переговоры со сторонами по ситуации с зерновой сделкой.