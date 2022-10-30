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Глава Минобороны Турции Акар продолжил переговоры по ситуации с зерновой сделкой

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Глава Минобороны Турции Хулуси Акар продолжил переговоры со сторонами по ситуации с зерновой сделкой, следует из заявления ведомства.
Глава Минобороны Турции Акар продолжил переговоры по ситуации с зерновой сделкой
  • Gettyimages.ru

«Наш министр национальной обороны, господин Хулуси Акар, продолжает вести переговоры и координацию со своими коллегами, а соответствующие органы власти продолжают вести переговоры и координацию между собой», — говорится в сообщении на сайте Минобороны Турции.

В ведомстве отметили, что на переговорах сторонам напомнили о важности продления продуктовой сделки, которая «доказывает, что все кризисы могут быть урегулированы с помощью доброй воли и диалога».

В Минобороны Турции также отметили, что продолжат досмотр судов с зерном 30 и 31 октября в рамках зерновой сделки.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

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