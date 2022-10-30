В МИД Франции призвали Россию пересмотреть решение по зерновой сделке
- РИА Новости
«Приостановив своё участие в зерновом соглашении, Россия усугубляет глобальный продовольственный кризис… Она должна пересмотреть это решение, которое будет иметь тяжёлые последствия», — написала она в Twitter.
Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.
Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.
Россия уведомила СКЦ о проблеме обеспечения безопасности движения в Чёрном море.