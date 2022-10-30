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Захарова ответила на заявление Кулебы о «российском пиаре на голоде»

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявление главы украинского внешнеполитического ведомства Дмитрия Кулебы о «российском пиаре на голоде».
Захарова ответила на заявление Кулебы о «российском пиаре на голоде»
  • РИА Новости

Дипломат напомнила, что в России уже давно предлагают передать свои удобрения бесплатно нуждающимся странам, о чём неоднократно говорили президент и глава МИД.

Кроме того, российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил о готовности передать бесплатно около 500 тыс. т зерновых в беднейшие страны.

«Киевский режим от свойственной себе алчности жадничает отдавать всем всё, даже когда другие дарят другим. Зерновую сделку сорвал Зеленский и его террористы, которыми руководители британские спецы, чтобы к ядерному шантажу добавился ещё и продовольственный. Им мало денег и оружия. Им нужно больше смертей», — написала Захарова в своём Telegram.

7 сентября во время выступления на пленарной сессии ВЭФ президент России Владимир Путин подчеркнул, что практически всё вывезенное с Украины зерно было направлено не в развивающиеся и нуждающиеся страны, а в Евросоюз.

Российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия готова на безвозмездной основе поставить беднейшим странам 500 тыс. т зерновых в ближайшие четыре месяца.

Кулеба назвал «голодным пиаром» готовность Москвы бесплатно поставить бедным странам зерно.

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