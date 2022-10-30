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Кулеба назвал «голодным пиаром» готовность Москвы бесплатно поставить зерно бедным странам

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Глава МИД Украины назвал готовность России поставить 500 тыс. т зерна беднейшим странам мира «голодным пиаром».
Кулеба назвал «голодным пиаром» готовность Москвы бесплатно поставить зерно бедным странам
  • РИА Новости

«Голодный пиар России. Москва обещает бесплатно передать другим странам 500 тыс. т зерна (скорее всего, украденного из Украины) в течение следующих четырёх месяцев», — написал он в Twitter.

Ранее российский министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев сообщил, что Россия готова на безвозмездной основе поставить беднейшим странам 500 тыс. т зерновых в ближайшие четыре месяца.

7 сентября во время выступления на пленарной сессии ВЭФ президент России Владимир Путин подчеркнул, что практически всё вывезенное с Украины зерно было направлено не в развивающиеся и нуждающиеся страны, а в Евросоюз.

Он добавил, что после заключения продуктовой сделки лишь небольшая доля зерна идёт в беднейшие страны.

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