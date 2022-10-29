Узнать больше

Россия уведомила Генсека ООН о приостановке участия в зерновой сделке

Короткая ссылка
Россия официально уведомила Генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке на неопределённый срок своего участия в зерновой сделке.
Россия уведомила Генсека ООН о приостановке участия в зерновой сделке
  • Gettyimages.ru

«С сегодняшнего дня российская сторона приостанавливает инициативу на неопределённый период», — приводит РИА Новости фрагмент письма постпреда России Василия Небензи Генсеку ООН.

Отмечается, что решение принято в связи с тем, что российская сторона на фоне атак ВСУ не может обеспечить безопасность гражданских судов, идущих в рамках зерновой сделки.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить