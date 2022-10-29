Россия уведомила Генсека ООН о приостановке участия в зерновой сделке

Россия официально уведомила Генсека ООН Антониу Гутерреша о приостановке на неопределённый срок своего участия в зерновой сделке.

«С сегодняшнего дня российская сторона приостанавливает инициативу на неопределённый период», — приводит РИА Новости фрагмент письма постпреда России Василия Небензи Генсеку ООН.

Отмечается, что решение принято в связи с тем, что российская сторона на фоне атак ВСУ не может обеспечить безопасность гражданских судов, идущих в рамках зерновой сделки.

Утром 29 октября ВСУ под руководством британских специалистов с помощью беспилотников атаковали корабли Черноморского флота и гражданские суда в Севастополе.

Позднее в Минобороны России заявили, что Москва приостанавливает своё участие в зерновой сделке в связи с атакой на корабли Черноморского флота и гражданские суда.