Подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис потребовал у американского правительства объяснить наращивание присутствия НАТО в Восточной Европе.

По его словам, США разместили на территории Восточной Европы 100 тыс. военнослужащих.

«Однако никто в Вашингтоне или Брюсселе не потрудился объяснить американскому народу, зачем это всё», — написал Дэвис в статье для издания 19FortyFive.

Он отметил, что участие США в конфликте на Украине не отвечает интересам американской национальной безопасности.

Экс-военный добавил, что это ведёт только к дополнительной эскалации.

Ранее бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс заявил, что российские военные уничтожат 101-ю воздушно-десантную дивизию Сухопутных войск США «Кричащие орлы» в случае её появления на территории Украины.

До этого сообщалось, что Соединённые Штаты разместили на территории Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск с целью участия в военных учениях.