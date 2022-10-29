Экс-офицер ВС США потребовал объяснить отправку войск НАТО в Восточную Европу
- AP
По его словам, США разместили на территории Восточной Европы 100 тыс. военнослужащих.
«Однако никто в Вашингтоне или Брюсселе не потрудился объяснить американскому народу, зачем это всё», — написал Дэвис в статье для издания 19FortyFive.
Он отметил, что участие США в конфликте на Украине не отвечает интересам американской национальной безопасности.
Экс-военный добавил, что это ведёт только к дополнительной эскалации.
Ранее бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс заявил, что российские военные уничтожат 101-ю воздушно-десантную дивизию Сухопутных войск США «Кричащие орлы» в случае её появления на территории Украины.
До этого сообщалось, что Соединённые Штаты разместили на территории Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск с целью участия в военных учениях.