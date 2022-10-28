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Экс-работник Белого дома Робертс: Россия уничтожит дивизию США «Кричащие орлы» на Украине

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Российские военные уничтожат 101-ю воздушно-десантную дивизию Сухопутных войск США «Кричащие орлы» в случае её появления на территории Украины, заявил бывший сотрудник Белого дома Пол Крейг Робертс.

Он допустил, что американские власти могут отправить размещённую в Румынии дивизию на помощь ВСУ.

«Что произойдёт, если они это сделают? Легко вооружённая воздушно-десантная дивизия, возможно, будет разорвана в клочья тяжёлым вооружением российской пехоты», — написал Робертс на своём сайте.

Он подчеркнул, что это приведёт к эскалации ситуации.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты разместили на территории Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск с целью участия в военных учениях.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что размещение в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США ведёт к обострению ситуации.

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