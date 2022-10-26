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Al Mayadeen: прибытие в Румынию дивизии США означает начало третьей мировой войны

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Прибытие в Румынию 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США «Кричащие орлы» означает начало третьей мировой войны, заявил обозреватель Al Mayadeen Ахмад Хадж Али.

«Ответ на вопрос, когда начнётся Третья мировая война, таков: «Она уже началась». Неслучайно в Восточной Европе развернули 101-ую американскую воздушно-десантную дивизию «Кричащие орлы», — говорится в материале.

По словам автора, командир подразделения заявил о готовности зайти на территорию Украины.

Он отметил, что США и Великобритания пытаются добиться ослабления России, Китая и Европы.

Ранее сообщалось, что Соединённые Штаты разместили на территории Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск с целью участия в военных учениях.

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что размещение в Румынии 101-й воздушно-десантной дивизии Сухопутных войск США ведёт к обострению ситуации.

До этого белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не верит в возможность начала третьей мировой войны.

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