Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не верит в возможность начала третьей мировой войны, сообщает агентство БЕЛТА.

«Я не верю, что третья мировая война будет. Потому что опасность в том, что третья мировая война приведёт к уничтожению всех и вся. Ну кому хочется сегодня помереть», — передаёт агентство слова президента.

При этом он отметил, что сегодняшний мир как никогда близок к третьей мировой войне. Сегодня необходимо предвидеть всё и «опасаться всего», подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что республика на сегодняшний день не собирается ни с кем воевать.