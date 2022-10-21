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Лукашенко заявил, что не верит в возможность начала третьей мировой войны

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Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что не верит в возможность начала третьей мировой войны, сообщает агентство БЕЛТА.
Лукашенко заявил, что не верит в возможность начала третьей мировой войны
  • РИА Новости

«Я не верю, что третья мировая война будет. Потому что опасность в том, что третья мировая война приведёт к уничтожению всех и вся. Ну кому хочется сегодня помереть», — передаёт агентство слова президента.

При этом он отметил, что сегодняшний мир как никогда близок к третьей мировой войне. Сегодня необходимо предвидеть всё и «опасаться всего», подчеркнул Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил, что республика на сегодняшний день не собирается ни с кем воевать.

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