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Посольство России в Берне направило Швейцарии ноту протеста из-за инцидента в Женеве

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Посольство России в Берне направило в МИД Швейцарии ноту протеста на фоне акта вандализма, совершённого неизвестными в отношении православной церкви в Женеве.
Посольство России в Берне направило Швейцарии ноту протеста из-за инцидента в Женеве
  • Gettyimages.ru
  • © Christophe Coat / EyeEm

«В связи с происшествием посольство направляет Федеральному департаменту (министерству) иностранных дел Швейцарской Конфедерации ноту протеста с требованием принять срочные меры по выявлению и наказанию виновных», — следует из заявления российской дипмиссии.

Дипломаты осудили проявление вандализма и подчеркнули, что в посольстве рассматривают эти действия как очередной пример «захлестнувшей Европу русофобии», которая, проявляется и в Швейцарии.

В ночь с 27 на 28 октября неизвестные облили краской церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве.

До этого посольство России в Словакии сообщило, что вандалы осквернили памятник красноармейцам в городе Пиештяны.

Также неизвестные осквернили мемориальное кладбище советских солдат в Варшаве.

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