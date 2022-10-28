Посольство России в Берне направило Швейцарии ноту протеста из-за инцидента в Женеве
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«В связи с происшествием посольство направляет Федеральному департаменту (министерству) иностранных дел Швейцарской Конфедерации ноту протеста с требованием принять срочные меры по выявлению и наказанию виновных», — следует из заявления российской дипмиссии.
Дипломаты осудили проявление вандализма и подчеркнули, что в посольстве рассматривают эти действия как очередной пример «захлестнувшей Европу русофобии», которая, проявляется и в Швейцарии.
В ночь с 27 на 28 октября неизвестные облили краской церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве.
До этого посольство России в Словакии сообщило, что вандалы осквернили памятник красноармейцам в городе Пиештяны.
Также неизвестные осквернили мемориальное кладбище советских солдат в Варшаве.