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Неизвестные облили краской православную церковь в Женеве

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В ночь с 27 на 28 октября неизвестные облили краской церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве, заявили в постпредстве России при ООН.
Неизвестные облили краской православную церковь в Женеве
  • Gettyimages.ru
  • © Aydin Aksakal / EyeEm

«Группа неустановленных лиц совершила акт вандализма, облив краской вход в церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве — действующий с 1961 года ставропигиальный приход Русской православной церкви», — приводит сообщение дипломатов РИА Новости.

Ранее посольство России в Словакии сообщило, что вандалы осквернили памятник красноармейцам в городе Пиештяны.

Также неизвестные осквернили мемориальное кладбище советских солдат в Варшаве.

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