Неизвестные облили краской православную церковь в Женеве
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«Группа неустановленных лиц совершила акт вандализма, облив краской вход в церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве — действующий с 1961 года ставропигиальный приход Русской православной церкви», — приводит сообщение дипломатов РИА Новости.
Ранее посольство России в Словакии сообщило, что вандалы осквернили памятник красноармейцам в городе Пиештяны.
Также неизвестные осквернили мемориальное кладбище советских солдат в Варшаве.