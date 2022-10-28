Неизвестные облили краской православную церковь в Женеве

В ночь с 27 на 28 октября неизвестные облили краской церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве, заявили в постпредстве России при ООН.

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«Группа неустановленных лиц совершила акт вандализма, облив краской вход в церковь Рождества Пресвятой Богородицы в Женеве — действующий с 1961 года ставропигиальный приход Русской православной церкви», — приводит сообщение дипломатов РИА Новости. Ранее посольство России в Словакии сообщило, что вандалы осквернили памятник красноармейцам в городе Пиештяны. Также неизвестные осквернили мемориальное кладбище советских солдат в Варшаве.