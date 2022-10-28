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Премьер Италии Мелони выразила надежду на продление зерновой сделки

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Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в беседе с украинским президентом Владимиром Зеленским выразила надежду на продление зерновой инициативы.
Премьер Италии Мелони выразила надежду на продление зерновой сделки
  • AP
  • © Andrew Medichini

«Премьер-министр... выразила надежду на возобновление соглашения об экспорте пшеницы из украинских портов, основополагающего соглашения для предотвращения возможного продовольственного кризиса», — приводит текст заявления РИА Новости.

Ранее в МИД России заявили, что удобрения России для бедных стран заблокированы на европейских складах.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что российская сторона не видит выполнения меморандума о разблокировке экспорта удобрений и зерна из России в рамках продуктовой сделки.

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин отмечал, что российская сторона пока не решила, стоит ли продлевать зерновую сделку.

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