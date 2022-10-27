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Захарова: меморандум о разблокировке экспорта удобрений и зерна из России не работает

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона не видит выполнения меморандума о разблокировке экспорта удобрений и зерна из России в рамках продуктовой сделки.
Захарова: меморандум о разблокировке экспорта удобрений и зерна из России не работает
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

По её словам, поставки украинского зерна должны были осуществляться одновременно с разблокировкой экспорта удобрений и зерна из России.

«Генсек ООН сказал, что речь идёт о пакетном соглашении, это была его идея, о равноценности, равнозначности всех, то есть двух частей упомянутых этих договорённостей, что нельзя трактовать как выполнение одной части и игнорирование другой или выполнение второй части вопреки первой. Это сделка, которая должна выполняться равноценно», — цитирует её РИА Новости.

Захарова отметила, что часть сделки «связанная с украинским зерном... выполняется, плюс-минус со своими проблемами», а вот часть, касающаяся российского экспорта, — нет.

«Что касается меморандума, то результатов мы не видим. Это факт, мы об этом говорили... такая картина нас устраивать не может», — пояснила представитель МИД России. 

Ранее заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил, что российская сторона пока не решила, стоит ли продлевать зерновую сделку.

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