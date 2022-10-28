Байден: слова Путина о ядерном оружии идут вразрез с намерением не применять его

Заявления российского лидера Владимира Путина о ядерном оружии идут вразрез с намерением не применять его. Такое мнение выразил президент США Джо Байден.

«Я думаю, если у него нет намерений, почему он продолжает говорить об этом? Почему он говорит о возможности применения тактического ядерного оружия. Он был очень опасен в своём подходе к этому», — заявил Байден в интервью телеканалу Newsnation.

Ранее Путин заявил, что России не нужен ядерный удар по Украине, он не имеет ни политического, ни военного смыслов.

Также замглавы российского МИД Сергей Рябков заявил, что в западных странах пытаются ввести в оборот ядерную риторику, хотя Россия никому не угрожает применением ядерного оружия.

В Москве неоднократно напоминали, что недопустимость ядерной войны является принципиальной позицией России.