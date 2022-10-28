Путин рассказал анекдот о западных санкциях против России

Президент России Владимир Путин рассказал анекдот об обратном эффекте западных санкций.

«Семья... сын спрашивает у папы: «Папа, почему так холодно?» А он говорит: «Потому что Россия напала на Украину». Ребёнок спрашивает: «А мы здесь при чём?» — «А мы ввели санкции против русских». — «Зачем?» — «Чтобы им было плохо». — «А мы что, русские?» — рассказал Путин.

Он отметил, что анекдот ему рассказал его немецкий друг.

Путин также заявил о провале экономического блицкрига Запада против России.

6 октября Евросоюз утвердил восьмой пакет санкций против России, включая потолок цен на нефть.

В частности, рестрикции включают в себя потолок цен на морскую транспортировку российской нефти в третьи страны и дальнейшие ограничения на морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов в третьи страны.