ЕС выделит €22 млн на создание центра кибербезопасности

Генеральный директорат Еврокомиссии по коммуникационным сетям, контенту и технологиям планирует создать ситуационно-аналитический центр по вопросам кибербезопасности, который будет работать при ЕК. В тендере, с которым ознакомился RT, отмечается, что это необходимо для пресечения «злонамеренного поведения» в киберпространстве и реагирования на него.

«Общая цель контракта — предоставление специализированных услуг, направленных на содействие в моделировании, проектировании и разработке центра ЕС по ситуационной осведомлённости и анализу в сфере кибербезопасности для Еврокомиссии», — говорится в документе.

В рамках этого тендера ЕС готов выделить до €22 млн.

В задачи ситуационного центра будет входить сбор и синтез киберинформации, а также проведение анализа киберугроз. Это позволит «предпринимать политические действия с опорой на факты», отмечают европейские специалисты.

В документе связывают необходимость создания центра с тем, что из-за «российской агрессии» Евросоюз рассматривает «дальнейшие шаги по предотвращению, пресечению, сдерживанию злонамеренного поведения в киберпространстве и реагированию на него».

«Ожидается, что после полного ввода в эксплуатацию ситуационный центр будет предоставлять услуги по противодействию быстро меняющимся угрозам, уязвимостям и инцидентам, затрагивающим критически важную инфраструктуру в ЕС, соседних странах и при необходимости — во всём мире», — поясняется в описании контракта.

Политолог Юрий Светов в беседе с RT подчеркнул, что Евросоюз использует образ «российской угрозы» для оправдания различных трат бюджета.

«Кибербезопасность — достаточно расплывчатая история, можно списать бюджет, осваивать его. Но самое главное — нужна причина, зачем заниматься кибербезопасностью. Всё упирается в финансы. И объяснение простое: раз «виновата» Россия, значит, деньги надо выделять безо всяких вопросов», — объяснил эксперт.

Ранее в МИД России заявили, что США публично признали факт проведения киберопераций против Москвы.