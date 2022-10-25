Узнать больше

МИД России: США публично признали проведение киберопераций против Москвы

Короткая ссылка
США не скрывают проведения наступательных операций против России, в том числе с помощью «IT-армии» Украины, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы департамента международной информационной безопасности российского МИД Владимир Шин.

«Глава киберкомандования США Пол Накасоне публично признаёт факт проведения наступательных киберопераций против России, в том числе и прежде всего руками созданной американцами IT-армии Украины», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, с начала года более чем в четыре раза возросло число атак на отечественные сетевые ресурсы в сравнении с прошлогодними показателями. Шин отметил, что большая часть из них исходит от США и стран ЕС.

«Масштабы киберагрессии подтверждают, что ведётся она скоординированно властями западных стран с привлечением хакерского сообщества и частных компаний», — подчеркнул дипломат.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече с президентом Владимиром Путиным ранее заявил, что число кибератак на Россию в 2022 году увеличилось на 80%.

Зампред Банка России Герман Зубарев сообщил о напряжённой ситуации с кибератаками на российские банки.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить