МИД России: США публично признали проведение киберопераций против Москвы

США не скрывают проведения наступательных операций против России, в том числе с помощью «IT-армии» Украины, заявил на заседании Первого комитета ГА ООН замглавы департамента международной информационной безопасности российского МИД Владимир Шин.

«Глава киберкомандования США Пол Накасоне публично признаёт факт проведения наступательных киберопераций против России, в том числе и прежде всего руками созданной американцами IT-армии Украины», — цитирует дипломата РИА Новости.

По его словам, с начала года более чем в четыре раза возросло число атак на отечественные сетевые ресурсы в сравнении с прошлогодними показателями. Шин отметил, что большая часть из них исходит от США и стран ЕС.

«Масштабы киберагрессии подтверждают, что ведётся она скоординированно властями западных стран с привлечением хакерского сообщества и частных компаний», — подчеркнул дипломат.

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко на встрече с президентом Владимиром Путиным ранее заявил, что число кибератак на Россию в 2022 году увеличилось на 80%.

Зампред Банка России Герман Зубарев сообщил о напряжённой ситуации с кибератаками на российские банки.