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Спецпредставитель президента: США саботируют переговоры по кибербезопасности с Россией

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Специальный представитель президента России по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности Андрей Крутских заявил, что Соединённые Штаты саботируют переговоры по кибербезопасности с Москвой.
Спецпредставитель президента: США саботируют переговоры по кибербезопасности с Россией
  • Gettyimages.ru

Об этом информирует РИА Новости.

Крутских подчеркнул, что США перестали давать визы для въезда в ООН, что препятствует возможности России участвовать в переговорах в области кибербезопасности и международной безопасности в целом.

«Таким образом саботируются просто переговоры в этой сфере (вопросов кибербезопасности. — RT)», — отметил он.

В конце июля Россия заявила протест США из-за отказа дипломату Крутских в визе для работы в ООН.

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