Спецпредставитель президента: США саботируют переговоры по кибербезопасности с Россией
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Об этом информирует РИА Новости.
Крутских подчеркнул, что США перестали давать визы для въезда в ООН, что препятствует возможности России участвовать в переговорах в области кибербезопасности и международной безопасности в целом.
«Таким образом саботируются просто переговоры в этой сфере (вопросов кибербезопасности. — RT)», — отметил он.
В конце июля Россия заявила протест США из-за отказа дипломату Крутских в визе для работы в ООН.