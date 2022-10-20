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В парламенте Британии подняли вопрос о борьбе с «дезинформацией» России на Западных Балканах

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Виктория Пенькова, Анастасия Белоусова
Член палаты общин Великобритании Стивен Даути поднял вопрос о том, какие меры принимает правительство для противодействия распространению российской «дезинформации» на Западных Балканах. С соответствующим обращением Даути к министру иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Джеймсу Клеверли ознакомился RT.
В парламенте Британии подняли вопрос о борьбе с «дезинформацией» России на Западных Балканах
  • Gettyimages.ru
  • © Kaveh Kazemi

Ответ на вопрос Даути дал его коллега — член палаты общин, государственный министр Лео Дохерти.

По словам парламентария, Великобритания находится в авангарде международных усилий по противодействию «российскому влиянию» на Западных Балканах (речь идёт о таких государствах, как Албания, Босния и Герцеговина, частично признанное Косово, Северная Македония, Сербия и Черногория. — RT).

«...Мы помогаем укреплять устойчивость региона в таких областях, как кибербезопасность, наращивание оборонного потенциала и противодействие дезинформации», — отметил он.

Так, Дохерти напомнил, что недавно Лондон поддержал отправку военного эксперта по борьбе с «дезинформацией» для поддержки усилий штаб-квартиры НАТО в Сараево (столица Боснии и Герцеговины. — RT).

Цель этих усилий — противодействие «ложным российским нарративам» в Боснии и Герцеговине, заключил политик.

Как напомнила заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Виктория Федосова, проводимые различными структурами исследования общественного мнения на Балканах показывали, что в регионе якобы существует ряд «угроз» политике стран Запада. В этом отношении эксперт отметила упоминаемые иностранными специалистами «российские нарративы» и «влияние» Турции и Китая.

«Все альтернативные центры силы должны были, по их мнению (Запада. — RT), быть погашены, а влияние — сведено к нулю. Сейчас на фоне российской СВО такая необходимость лишь увеличилась, потому что даже в Северной Македонии проходили протесты против политики НАТО, не говоря уже о позиции боснийских сербов. Не говоря уже и о Сербии, где подавляющее большинство граждан не поддерживает включение в курс политики ЕС по введению антироссийских санкций, несмотря на давление, которое на Сербию оказывается», — объяснила она RT.

Вместе с тем, по словам Федосовой, сегодня политикам, в том числе руководителям тех стран Западных Балкан, которые поддерживают курс Евросоюза и НАТО, нужна поддержка.

«Им нужно минимизировать риски выхода населения на улицы, особенно на фоне усиливающегося энергокризиса и экономического кризиса. Поэтому будут закручивать вентили всеми возможными способами. Здесь Великобритания, как верный последователь политики США, а зачастую и двигатель многих антироссийских инициатив, будет делать своё дело», — заключила эксперт.

В январе сообщалось о намерении Госдепартамента США профинансировать инициативы, которые будут продвигать американскую культуру и ценности среди жителей Сербии. На эти цели ведомство планировало выделить до $400 тыс.

Соединённые Штаты на протяжении многих лет реализуют подобные проекты в ряде государств. По мнению экспертов, такая политика предполагает вмешательство во внутренние дела тех стран, где она проводится.

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