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Трамп заявил, что демократы в США распространяют дезинформацию о России

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Представители Демократической партии США распространяют дезинформацию, в том числе о России, заявил бывший президент США Дональд Трамп в ходе выступления на митинге в штате Огайо.

«Они не говорят о том, что являются партией дезинформации, в том числе по России и всему, что они делают», — цитирует его ТАСС.

Трамп отметил, что за время пребывания у власти демократов Соединённые Штаты превратились из энергетически независимого государства в «попрошайку».

Как ранее писала газета New York Post, политика президента США Джо Байдена может привести страну к тому же энергетическому «кошмару», который переживают европейские страны.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские меры привели к энергетическому кризису.

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