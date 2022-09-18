Трамп заявил, что демократы в США распространяют дезинформацию о России
«Они не говорят о том, что являются партией дезинформации, в том числе по России и всему, что они делают», — цитирует его ТАСС.
Трамп отметил, что за время пребывания у власти демократов Соединённые Штаты превратились из энергетически независимого государства в «попрошайку».
Как ранее писала газета New York Post, политика президента США Джо Байдена может привести страну к тому же энергетическому «кошмару», который переживают европейские страны.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что антироссийские меры привели к энергетическому кризису.