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New York Post: политика Байдена ведёт США к энергетическому «кошмару»

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Политика главы Соединённых Штатов Джо Байдена может привести страну к тому же энергетическому «кошмару», который переживают европейские страны, пишет газета New York Post.
New York Post: политика Байдена ведёт США к энергетическому «кошмару»
  • Gettyimages.ru

«Байден ведёт Соединённые Штаты к тому же энергетическому кошмару, от которого сейчас страдает Европа», — говорится в статье.

По информации авторов материала, при Байдене практически перестали сдавать в аренду участки, предназначенные для добычи нефти и газа. Кроме того, он подписал указ, запрещающий заключать новые договоры в этой отрасли.

«Байден пытается выполнить своё предвыборное обещание положить конец использованию горючего топлива, чтобы затормозить процесс потепления климата», — отметили в статье.

Авторы подчеркнули, что решения европейских лидеров уже стали причиной тяжелейшего энергетического и экономического кризиса в Европе. Байден повторяет ошибки европейцев, заключили обозреватели.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что энергетическая безопасность Европы невозможна без России.

Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с газом в Европе.

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