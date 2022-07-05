В Британии предложили обязать интернет-компании ограничить «дезинформацию» из других стран
Как сообщает The Guardian, предполагается, что изменения коснутся соцсетей, видео-хостингов и поисковиков. Интернет-компании должны будут минимизировать воздействие на пользователей дезинформации, которая якобы может представлять угрозу британской общественности или быть нацелена на вмешательство в дела страны.
В качестве примера такого контента в газете привели пранк Владимира Кузнецова (Вована) и Алексея Столярова (Лексуса) при участии главы британского Минобороны Бена Уоллеса.
«Мы не можем допустить, чтобы иностранные государства или их марионетки использовали интернет для беспрепятственного проведения враждебной онлайн-войны... Поэтому мы усиливаем нашу защиту интернет-безопасности», — заявила британский министр культуры, медиа и спорта Надин Доррис.
Рассмотрение законопроекта запланировано на следующей неделе.
Ранее сообщалось, что Госдепартамент США планирует выделить грант на реализацию программы по подготовке журналистов в Болгарии.
Как отмечается в документе, с которым ознакомился RT, представителей СМИ будут обучать выявлению «российской дезинформации».
До этого президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете новостных программ из России.