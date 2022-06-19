Президент Молдавии Санду подписала закон о запрете новостных программ из России

Президент Молдавии Майя Санду подписала закон о запрете новостных программ из России, заявила в эфире интернет-канала Rlive глава Совета по телевидению и радио республики Лилиана Вицу.

По её словам, закон опубликуют в «Официальном вестнике» на следующей неделе, после чего он вступит в силу.

«В нём появились определение «дезинформации» и более жёсткие за неё санкции. То есть если факт будет доказан, то СМИ может быть лишено лицензии на семь лет», — цитирует Вицу ТАСС.

Она объяснила введение таких жёстких мер ситуацией на Украине.

Ранее RT выяснил, что американское правительственное Агентство по международному развитию (USAID) намерено выделить $35 млн на «структурные реформы» в Молдавии. Цель — обеспечить прозападный курс страны, создать соответствующую транспортно-логистическую инфраструктуру и поддержать в молдавских СМИ антироссийскую риторику.

19 апреля президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на использование георгиевской ленты, ранее одобренный парламентом.

2 июня парламент республики одобрил в финальном чтении закон, запрещающий российские новостные программы.