FP: Саудовская Аравия и Иран поддержкой России намерены ослабить США
«Эр-Рияд и Тегеран — соперники почти во всём, но они поддерживают усилия России, чтобы поставить Вашингтону «синяк под глазом», — говорится в материале.
По мнению авторов, Саудовская Аравия и Иран поддерживают Россию для того, чтобы ослабить интересы США.
Также обе страны желают укрепить своё влияние в условиях все более многополярного мирового порядка.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о покупке Россией беспилотников у Ирана.
Иран отверг обвинения в передаче России беспилотников.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются по всем векторам.