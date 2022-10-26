Узнать больше

FP: Саудовская Аравия и Иран поддержкой России намерены ослабить США

Короткая ссылка
Саудовская Аравия и Иран поддерживают Россию, чтобы ослабить влияние США на Ближнем Востоке, заявили заместитель директора программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайех и приглашенный научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Чинция Бьянко в статье для Foreign Policy.

«Эр-Рияд и Тегеран — соперники почти во всём, но они поддерживают усилия России, чтобы поставить Вашингтону «синяк под глазом», — говорится в материале.

По мнению авторов, Саудовская Аравия и Иран поддерживают Россию для того, чтобы ослабить интересы США.

Также обе страны желают укрепить своё влияние в условиях все более многополярного мирового порядка.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о покупке Россией беспилотников у Ирана.

Иран отверг обвинения в передаче России беспилотников.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются по всем векторам.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить