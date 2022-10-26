FP: Саудовская Аравия и Иран поддержкой России намерены ослабить США

Саудовская Аравия и Иран поддерживают Россию, чтобы ослабить влияние США на Ближнем Востоке, заявили заместитель директора программы по Ближнему Востоку и Северной Африке Европейского совета по международным отношениям Элли Геранмайех и приглашенный научный сотрудник Европейского совета по международным отношениям Чинция Бьянко в статье для Foreign Policy.

«Эр-Рияд и Тегеран — соперники почти во всём, но они поддерживают усилия России, чтобы поставить Вашингтону «синяк под глазом», — говорится в материале.

По мнению авторов, Саудовская Аравия и Иран поддерживают Россию для того, чтобы ослабить интересы США.

Также обе страны желают укрепить своё влияние в условиях все более многополярного мирового порядка.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о покупке Россией беспилотников у Ирана.

Иран отверг обвинения в передаче России беспилотников.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются по всем векторам.