Госдеп обеспокоен углублением сотрудничества России и Ирана
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«Мы обеспокоены углублением альянса России и Ирана», — сказала она.
По мнению Гавито, свидетельством этого сотрудничества якобы являются «поставки иранских беспилотных летательных аппаратов».
«Как заявил в июле... президент Байден, мы не бросим Ближний Восток, оставив вакуум, который заполнят Китай, Россия или Иран», — цитирует дипломата ТАСС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о покупке Россией беспилотников у Ирана.
Иран отверг обвинения в передаче России беспилотников.
Российский лидер Владимир Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются по всем векторам.