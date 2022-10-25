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Госдеп обеспокоен углублением сотрудничества России и Ирана

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Администрация Джо Байдена обеспокоена тем, что отношения России и Ирана продолжают углубляться, заявила заместитель помощника госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дженнифер Гавито.
Госдеп обеспокоен углублением сотрудничества России и Ирана
  • Gettyimages.ru
  • © Ulrich Mählert / EyeEm

«Мы обеспокоены углублением альянса России и Ирана», — сказала она.

По мнению Гавито, свидетельством этого сотрудничества якобы являются «поставки иранских беспилотных летательных аппаратов».

«Как заявил в июле... президент Байден, мы не бросим Ближний Восток, оставив вакуум, который заполнят Китай, Россия или Иран», — цитирует дипломата ТАСС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не располагает информацией о покупке Россией беспилотников у Ирана.

Иран отверг обвинения в передаче России беспилотников.

Российский лидер Владимир Путин заявил, что отношения России и Ирана развиваются по всем векторам.

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