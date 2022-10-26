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В Белом доме заявили о несовпадении взглядов Маска и США по вопросу Украины

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Взгляды предпринимателя Илона Маска и правительства США по украинскому конфликту различаются, заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«О его комментариях насчёт Украины и уступок территории. Знаю, что господин Маск очень звучно об этом высказывался. Послушайте, он является частным лицом с частной компанией», — приводит ТАСС слова Жан-Пьер на брифинге.

По её словам, позиция американской администрации состоит в том, что решение об уступках может принимать только Киев.

Ранее Маск заявил, что люди, проживающие на востоке Украины, предпочитают Россию.

Он также предложил свой вариант урегулирования конфликта вокруг Украины, согласно которому Крым остаётся в составе России, а в недавно присоединённых к России регионах ещё раз проводятся референдумы под наблюдением ООН.

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