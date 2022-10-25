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В Госдепе США предупредили КНДР о последствиях в случае новых испытаний ядерного оружия

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Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Северная Корея столкнётся с последствиями, если проведёт новое испытание ядерного оружия.
В Госдепе США предупредили КНДР о последствиях в случае новых испытаний ядерного оружия
  • AP

«Будут последствия в случае седьмого испытания ядерного оружия», — приводит его слова РИА Новости.

Прайс снова напомнил об основной целе Соединённых Штатов в регионе, которая заключается в полной денуклеаризации Корейского полуострова.

Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что не станет вступать в диалог с США и Республикой Корея.

В сентябре в Северной Корее приняли закон о праве нанесения превентивного ядерного удара.

Ким Чен Ын провозгласил Северную Корею ядерной державой.

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