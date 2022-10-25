В Госдепе США предупредили КНДР о последствиях в случае новых испытаний ядерного оружия
- AP
«Будут последствия в случае седьмого испытания ядерного оружия», — приводит его слова РИА Новости.
Прайс снова напомнил об основной целе Соединённых Штатов в регионе, которая заключается в полной денуклеаризации Корейского полуострова.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что не станет вступать в диалог с США и Республикой Корея.
В сентябре в Северной Корее приняли закон о праве нанесения превентивного ядерного удара.
Ким Чен Ын провозгласил Северную Корею ядерной державой.