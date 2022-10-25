Болгарский президент вновь выступил против поставок оружия Украине

Болгарский президент Румен Радев вновь выступил против поставок оружия Украине. В разговоре с журналистами он напомнил, что первоочередная задача властей заключается в том, чтобы укомплектовать болгарскую армию.

«Вы верите, что люди, которые предлагают подобные решения, когда-нибудь сами возьмут оружие в руки и будут рисковать своей жизнью за Болгарию? Я в это не верю, поэтому призываю в очередной раз к разуму и ответственности», — цитирует Раева ТАСС.

Так он прокомментировал заявления политиков, которые после начала работы нового парламента заявили об инициативах по разрешению передачи оружия Украине.

Ранее Радев заявил, что поставка оружия ВСУ означала бы шаг к вовлечению Болгарии в конфликт.

Также министр обороны Израиля Бени Ганц подтвердил, что его страна не станет поставлять Киеву вооружение.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан тоже заявил о невозможности поставок оружия на Украину.