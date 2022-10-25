В Совбезе России допустили появление обновлённой Концепции внешней политики в 2023 году
«Работа уже движется к завершающей стадии. Возможно, обновлённая редакция Концепции будет представлена Совету безопасности к концу года... Более реалистично ждать документ в первой половине 2023 года», — цитирует его ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что гонки по срокам принятия Концепции внешней политики России нет.
По словам зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, НАТО продолжает, вопреки логике и здравому смыслу, приближаться к российским границам.
В новой стратегической концепции НАТО Россию назвали наиболее значительной угрозой для безопасности организации.