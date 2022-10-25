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В Совбезе России допустили появление обновлённой Концепции внешней политики в 2023 году

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Замсекретаря Совбеза России Александр Венедиктов допустил утверждение новой Концепции внешней политики России в первой половине 2023 года — по его словам, работа над обновлённой редакцией близка к завершению.

«Работа уже движется к завершающей стадии. Возможно, обновлённая редакция Концепции будет представлена Совету безопасности к концу года... Более реалистично ждать документ в первой половине 2023 года», — цитирует его ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что гонки по срокам принятия Концепции внешней политики России нет.

По словам зампредседателя Совбеза России Дмитрия Медведева, НАТО продолжает, вопреки логике и здравому смыслу, приближаться к российским границам.

В новой стратегической концепции НАТО Россию назвали наиболее значительной угрозой для безопасности организации.

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