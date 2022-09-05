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Песков: гонки по срокам принятия Концепции внешней политики России нет

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Концепция внешней политики России дорабатывается, гонки по срокам её принятия нет, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Дело в том, что в целом ландшафт международных дел и внешнеполитический ландшафт очень стремительно меняются. Появляется новая мировая реальность, которую нужно учитывать, поэтому эта работа продолжается», — цитирует его ТАСС.

Песков призвал не забегать вперёд: по его словам, никакой гонки по срокам принятия концепции нет.

Как отмечал ранее зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев, НАТО продолжает вопреки логике и здравому смыслу приближаться к российским границам.

В новой стратегической концепции НАТО Россию назвали наиболее значительной угрозой для безопасности организации.

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