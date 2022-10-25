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Глава Пентагона обсудил с генсеком НАТО недавние контакты с Россией

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Глава Пентагона Ллойд Остин обсудил с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом недавние дипломатические контакты с Россией, следует из заявления пресс-секретаря Минобороны США Патрика Райдера.

«Лидеры обсудили недавние дипломатические контакты с Россией, ложные обвинения России в том, что Украина готовится применить «грязную бомбу» на своей территории, а также необходимость деэскалации», — говорится в сообщении, опубликованного на сайте американского ведомства.

Лидеры сошлись во мнении, что действия Москвы привели к укреплению НАТО.

Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что у России есть информация о подготовке Киевом провокации, есть серьёзные основания полагать, что это не пустое подозрение.

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов сообщил, что Киев может замаскировать подрыв «грязной бомбы» под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности.

Глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне не считают обоснованными предупреждения Москвы о возможном применении Киевом «грязной бомбы».

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