FT: Борис Джонсон намерен заняться продвижением поддержки Украины со стороны Запада
«Джонсон хочет найти применение позиции, которую он создал, пока был на посту, в качестве одного из основных факторов движущей силы западной поддержки Украины», — приводит заявление РИА Новости.
Согласно данным источников Financial Times, экс-премьер Великобритании планировал больше времени находиться в Вашингтоне для продвижения соответствующих идей по межпартийной поддержке Украины в США.
Однако, как уточнили собеседники издания, при этом в королевстве нет какой-либо официальной должности, в которой бы предусматривались такие обязанности.
Ранее стало известно, что экс-премьер Британии Борис Джонсон выбыл из борьбы за пост лидера консерваторов и главы правительства.
В августе он в ходе телефонных переговоров призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине.
В Великобритании анонсировали передачу Украине подводных беспилотников.