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FT: Борис Джонсон намерен заняться продвижением поддержки Украины со стороны Запада

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Экс-премьер Великобритании Борис Джонсон планирует заняться популяризацией поддержки Украины на Западе, в том числе, продвигать эти идеи в США, сообщает газета Financial Times со ссылкой на союзников политика.

«Джонсон хочет найти применение позиции, которую он создал, пока был на посту, в качестве одного из основных факторов движущей силы западной поддержки Украины», — приводит заявление РИА Новости.

Согласно данным источников Financial Times, экс-премьер Великобритании планировал больше времени находиться в Вашингтоне для продвижения соответствующих идей по межпартийной поддержке Украины в США.

Однако, как уточнили собеседники издания, при этом в королевстве нет какой-либо официальной должности, в которой бы предусматривались такие обязанности.

Ранее стало известно, что экс-премьер Британии Борис Джонсон выбыл из борьбы за пост лидера консерваторов и главы правительства.

В августе он в ходе телефонных переговоров призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине.

В Великобритании анонсировали передачу Украине подводных беспилотников.

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