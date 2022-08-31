Джонсон призвал Шольца продолжать военную и экономическую поддержку Украины

Уходящий в отставку премьер Великобритании Борис Джонсон в ходе телефонных переговоров призвал канцлера ФРГ Олафа Шольца продолжать оказывать военную и экономическую помощь Украине.

Отмечается, что стороны поблагодарили друг за друга за дружбу и сотрудничество на протяжении последних нескольких месяцев.

«Он (Джонсон. — RT) особо отметил инициативность канцлера Шольца по теме (Украины. — RT) и призвал его придерживаться курса на политическую, военную и экономическую поддержку Украины», — приводит ТАСС заявление канцелярии британского правительства.

Ранее Шольц заявил, что Украина в ближайшие недели получит от ФРГ новое современное оружие, включая средства ПВО, радиолокационные системы и разведывательные беспилотники.