Джонсон призвал Шольца продолжать военную и экономическую поддержку Украины
Отмечается, что стороны поблагодарили друг за друга за дружбу и сотрудничество на протяжении последних нескольких месяцев.
«Он (Джонсон. — RT) особо отметил инициативность канцлера Шольца по теме (Украины. — RT) и призвал его придерживаться курса на политическую, военную и экономическую поддержку Украины», — приводит ТАСС заявление канцелярии британского правительства.
Ранее Шольц заявил, что Украина в ближайшие недели получит от ФРГ новое современное оружие, включая средства ПВО, радиолокационные системы и разведывательные беспилотники.