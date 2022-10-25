Россия возложила на США ответственность за то, стоит ли доверять данным о «грязной бомбе»

Россия держит с США каналы открытыми, а стоит ли доверять информации по «грязной бомбе» или нет — это дело американской стороны, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире программы «Большая игра» на Первом канале.

«Я хочу ещё раз переподтвердить, хотя, по-моему, об этом говорим мы практически каждый день: вы же видите, все телефонные трубки, телефонов, которые звонят, мы берём, мы не блокируем отношений... Мы со всеми готовы вести переговорный процесс, разговор и так далее», — цитирует её РИА Новости.

Дипломат отметила, что на Западе не считают нужным доводить информацию о том, что «доведённые ими же люди на Банковой до отчаяния» могут применить «грязную бомбу», которая «достанет всех».

«Эти самые люди, вот этот самый политический истеблишмент США, вот так с порога отвергает предоставленную нашими специалистами информацию, которая касается непосредственно вопросов безопасности мирового уровня», — добавила Захарова.

Ранее глава МИД Сергей Лавров отметил, что у России есть информация о подготовке Киевом провокации, есть серьёзные основания полагать, что это не пустое подозрение.

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов сообщил, что Киев может замаскировать подрыв «грязной бомбы» под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности.

Глава пресс-службы Госдепа США Нед Прайс заявил, что в Вашингтоне не считают обоснованными предупреждения Москвы о возможном применении Киевом «грязной бомбы».