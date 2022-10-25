РИА Новости: Россия запросила на 25 октября обсуждение в СБ ООН данных о «грязной бомбе»
По его словам, обсуждение запрошено в разделе «Разное».
Отмечается, что обычно такие заседания проводятся в закрытом режиме.
Ранее в ООН, комментируя данные о подготовке Киевом провокации с «грязной бомбой», призвали все стороны избегать действий, способных привести к эскалации и просчётам.
Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский сообщил, что российская сторона направит письмо Генсеку Организации Объединённых Наций Антониу Гутеррешу на фоне появившейся информации о риске использования Киевом «грязной бомбы».