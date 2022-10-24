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Белый дом: власти США не проводят проверку деятельности Маска из-за его позиции по Украине

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Пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер прокомментировала появившуюся в СМИ информацию о том, что власти США намерены провести проверку деятельности американского предпринимателя Илона Маска из-за его высказываний по урегулированию украинского кризиса.

По её словам, которые передаёт РИА Новости, данная информация не соответствует действительности.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники передавало, что в Белом доме обсуждают, необходимо ли проверить на предмет соответствия национальной безопасности сделок Маска.

Кроме того, ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что власти Соединённых Штатов намерены «уничтожить» Маска после слов миллиардера об Украине, начав расследование против него.

Ранее Маск заявил, что люди, проживающие на востоке Украины, предпочитают Россию.

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