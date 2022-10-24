Белый дом: власти США не проводят проверку деятельности Маска из-за его позиции по Украине
По её словам, которые передаёт РИА Новости, данная информация не соответствует действительности.
Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники передавало, что в Белом доме обсуждают, необходимо ли проверить на предмет соответствия национальной безопасности сделок Маска.
Кроме того, ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон заявил, что власти Соединённых Штатов намерены «уничтожить» Маска после слов миллиардера об Украине, начав расследование против него.
Ранее Маск заявил, что люди, проживающие на востоке Украины, предпочитают Россию.