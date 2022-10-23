Узнать больше

В ЦАР заявили о готовности сотрудничать с Россией в области экспорта ресурсов

Короткая ссылка
Глава парламента Центральноафриканской Республики Симплис Саранджи заявил, что республика готова сотрудничать с Россией в области экспорта ресурсов, сельского хозяйства и торговли.
В ЦАР заявили о готовности сотрудничать с Россией в области экспорта ресурсов
  • AFP

«Ситуация с безопасностью в стране выправляется, пора переходить к развитию других областей сотрудничества — экспорту наших ресурсов, поддержке сельского хозяйства и животноводства, торговли», — цитирует Саранджи РИА Новости.

Он добавил, что обсуждал это с президентом Торгово-промышленной палаты России Сергеем Катыриным и получил предложение о заключении партнёрства с ТПП ЦАР для активизации бизнес-контактов.

Саранджи также заявил, что присутствующие российские военные инструкторы помогают в установлении безопасности на территории африканской страны.

Ранее премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа заявил, что сотрудничество с Россией является единственным способом побороть террористов.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить