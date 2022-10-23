В ЦАР заявили о готовности сотрудничать с Россией в области экспорта ресурсов
- AFP
«Ситуация с безопасностью в стране выправляется, пора переходить к развитию других областей сотрудничества — экспорту наших ресурсов, поддержке сельского хозяйства и животноводства, торговли», — цитирует Саранджи РИА Новости.
Он добавил, что обсуждал это с президентом Торгово-промышленной палаты России Сергеем Катыриным и получил предложение о заключении партнёрства с ТПП ЦАР для активизации бизнес-контактов.
Саранджи также заявил, что присутствующие российские военные инструкторы помогают в установлении безопасности на территории африканской страны.
Ранее премьер-министр Центральноафриканской Республики Феликс Молуа заявил, что сотрудничество с Россией является единственным способом побороть террористов.