Власти ЦАР заявили, что присутствие военных инструкторов из России идёт стране на пользу

Председатель парламента ЦАР Симплис Саранджи заявил, что присутствующие российские военные инструкторы помогают в установлении безопасности на территории африканской страны.

Об этом Саранджи рассказал РИА Новости.

По его словам, власти ЦАР всегда хотели видеть российских военных инструкторов в стране.

«Если они приезжают, чтобы обучать наших военных, это идёт ЦАР только на пользу», — отметил собеседник агентства.

Саранджи подчеркнул, что российские военные покинут территорию страны, как только полностью разрешатся вопросы безопасности.

В августе в Центрально-Африканскую Республику прибыли 210 инструкторов из России. Теперь в стране работают 1345 инструкторов — сотрудников Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ).

Премьер-министр Центрально-Африканской Республики Феликс Молуа заявил, что сотрудничество с Россией является единственным способом побороть террористов.