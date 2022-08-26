В ЦАР прибыли ещё 210 инструкторов из России

В Центрально-Африканскую Республику прибыли 210 инструкторов из России. Теперь в стране работают 1345 инструкторов — сотрудников Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ).

Об этом сообщили в СОМБ.

В июле ЦАР оповестила ООН о планах расширить число инструкторов в распоряжении сил обороны и безопасности из России на 3 тыс. человек.

Премьер-министр Центрально-Африканской Республики Феликс Молуа заявил, что сотрудничество с Россией является единственным способом побороть террористов.

Он поблагодарил российскую сторону за сотрудничество в области безопасности и отметил, что в настоящий момент ситуация в этой сфере становится «всё лучше и лучше».