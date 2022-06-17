Премьер ЦАР назвал сотрудничество с Россией единственным способом борьбы с терроризмом

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Премьер-министр Центральноафриканской Республики (ЦАР) Феликс Молуа заявил, что сотрудничество с Россией является единственным способом побороть террористов.
Премьер ЦАР назвал сотрудничество с Россией единственным способом борьбы с терроризмом
  • © РИА Новости / Александр Кряжев

«Вы понимаете, в какой ситуации мы оказались: нам противостоят вооружённые группировки. Кто их снабжает? У них что, есть оружейные заводы? Кто им поставляет оружие? Сотрудничество с Россией — это единственный способ справиться с ними на данный момент, разминировать территории», — заявил он в интервью РИА Новости.

Молуа поблагодарил российскую сторону за сотрудничество в области безопасности и отметил, что в настоящий момент ситуация в этой сфере становится «всё лучше и лучше». 

Ранее посол ЦАР в Москве Леон Додону сообщил, что республика заинтересована в увеличении числа российских инструкторов на территории страны.

В конце 2020 года Россия по просьбе руководства ЦАР направила в страну 300 военных инструкторов для обучения армии.

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