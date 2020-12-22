Россия направила в ЦАР 300 инструкторов для обучения армии республики
- РИА Новости
«Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности ЦАР оперативно откликнулась на просьбу её руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии», — говорится в заявлении.
В МИД выразили серьёзную обеспокоенность в связи с «резкой деградацией обстановки в сфере обеспечения безопасности» ЦАР.
«Продвижение по территории страны военизированных группировок, действия которых хорошо скоординированы и подпитываются извне, приобрело характер массированной атаки с целью дестабилизации внутренней обстановки и срыва избирательного процесса... мятежными силами осуществлялся... захват городов и населённых пунктов, разгон органов исполнительной власти на местах», — отметили в российском ведомстве.
В связи с этим Россия призывает ООН, Многопрофильную комплексную миссию ООН по стабилизации в ЦАР (МООНСЦАР), Африканский союз и Экономическое сообщество государств Центральной Африки (ЭСГЦА) оказать максимальное содействие Банги, а все политические силы ЦАР — к мирному диалогу.
В ноябре Совбез ООН продлил на год действие миротворческой миссии в ЦАР.
В октябре российский посол в ЦАР Владимир Титоренко сообщил, что Россия рассмотрит вопрос о дополнительной отправке военных инструкторов в ЦАР.