Греческий политик Варуфакис заявил, что Евросоюз находится в глубоком кризисе
Об этом Варуфакис заявил в интервью немецкому телеканалу N-TV.
Журналист задал греческому политику вопрос, сможет ли ЕС пережить нынешний энергетический кризис, на что Варуфакис ответил, что «провал гарантирован».
Он обратил внимание, что в данный момент в Европе разворачивается масштабная деиндустриализация, когда предприятия вынуждены закрываться или перемещаться в США.
По мнению политика, Евросоюз находится в глубоком кризисе.
Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек выразил недовольство тем, что действия некоторых «дружественных стран», среди которых государства ЕС и США, приводят к росту цен на сжиженный природный газ.
Посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что Берлин был главным выгодоприобретателем от поставок дешёвого российского газа по долгосрочным контрактам.
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что текущий кризис в ЕС долгосрочный.