Бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис выразил уверенность, что в данный момент Европейский союз находится в глубоком кризисе, а его экономический крах уже предопределён.

Об этом Варуфакис заявил в интервью немецкому телеканалу N-TV.

Журналист задал греческому политику вопрос, сможет ли ЕС пережить нынешний энергетический кризис, на что Варуфакис ответил, что «провал гарантирован».

Он обратил внимание, что в данный момент в Европе разворачивается масштабная деиндустриализация, когда предприятия вынуждены закрываться или перемещаться в США.

По мнению политика, Евросоюз находится в глубоком кризисе.

Ранее вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек выразил недовольство тем, что действия некоторых «дружественных стран», среди которых государства ЕС и США, приводят к росту цен на сжиженный природный газ.

Посол России в Германии Сергей Нечаев отметил, что Берлин был главным выгодоприобретателем от поставок дешёвого российского газа по долгосрочным контрактам.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил, что текущий кризис в ЕС долгосрочный.