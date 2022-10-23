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Адмирал США Гилдэй не исключил эскалации конфликта вокруг Тайваня до конца года

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Адмирал ВМС США Майк Гилдэй допустил, что эскалация конфликта вокруг Тайваня может произойти до конца текущего года.

Об этом информирует издание Defense News.

Гилдэй также заявил о необходимости «подготовки к бою» американских кораблей, которые находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай стремится к мирному воссоединению с Тайванем, однако не станет обещать отказ от применения силы.

Министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что устойчивый мир в Тайваньском проливе будет установлен только после воссоединения острова с материком.

Он также подчеркнул, что Соединённые Штаты не имеют никакого права вмешиваться в урегулирование тайваньского вопроса, поскольку он относится к внутренним делам Китая.

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