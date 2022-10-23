Адмирал США Гилдэй не исключил эскалации конфликта вокруг Тайваня до конца года

Адмирал ВМС США Майк Гилдэй допустил, что эскалация конфликта вокруг Тайваня может произойти до конца текущего года.

Об этом информирует издание Defense News.

Гилдэй также заявил о необходимости «подготовки к бою» американских кораблей, которые находятся в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай стремится к мирному воссоединению с Тайванем, однако не станет обещать отказ от применения силы.

Министр иностранных дел КНР Ван И, выступая на 77-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил, что устойчивый мир в Тайваньском проливе будет установлен только после воссоединения острова с материком.

Он также подчеркнул, что Соединённые Штаты не имеют никакого права вмешиваться в урегулирование тайваньского вопроса, поскольку он относится к внутренним делам Китая.